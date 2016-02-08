Здравствуйте! Ищем подрядчика для настройки и ежемесячной оптимизации РК в Google. Сайт: www.okkocapital.com География: Киев, через несколько месяцев - вся Украина. Количество ключевых слов: около 30. Бюджет на клики небольшой ...
Настройка контесткной рекламы в Google и Yandex
Необходимо настроить контекстную рекламу + ретаргетинг в Google и Yandex для сайта выставки недвижимости http://propertyworkshop.com.ua/ с 15.02.2016 по 05.03.2016 (З недели больше не нужно так как выставка заканчивается 5 марта).
Бюджет за работы исполнителя на данный проект 50 $.
Присылайте примеры что вы уже рекламировали или с кем работали с отзывами.
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