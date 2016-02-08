Настройка контесткной рекламы в Google и Yandex

Необходимо настроить контекстную рекламу + ретаргетинг в Google и Yandex для сайта выставки недвижимости http://propertyworkshop.com.ua/ с 15.02.2016 по 05.03.2016 (З недели больше не нужно так как выставка заканчивается 5 марта).

Бюджет за работы исполнителя на данный проект 50 $.

Присылайте примеры что вы уже рекламировали или с кем работали с отзывами.