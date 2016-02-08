Необходимо настроить контекстную рекламу + ретаргетинг в Google и Yandex для сайта выставки недвижимости http://propertyworkshop.com.ua/ с 15.02.2016 по 05.03.2016 (З недели больше не нужно так как выставка заканчивается 5 марта). Бюджет ...
Настройка рекламной кампании для Гугл Адвордс
1. Сбор поисковых запросов и списков минус-слов.
2. Создание структуры аккаунта Эдвордс – разбивка поисковых запросов на отдельные компании, группы объявлений.
3. Настройка аккаунта (расписание показов, таргентинг, бюджет и т.д.)
4. Подготовка текстов объявлений для Эдвордс.
5. Настройка расширений к объявлениям (адрес, телефон, дополнительные ссылки, уточнения)
6. Подготовка компании по ремаркетингу
7. Создаются списки ремаркетинга под каждую услугу/продукт.
8. Создание рекламных компаний в контекстной медийной сети
9. Проверяется наличие кода гугл аналитикс.
10. Проводится настройка связей гугл аналитикс с гугл эдвордс (импорт данных между инструментами).
11. В аналитиксе настраиваются цели для отслеживания конверсий на сайте.
12. Настраиваются представления в аналитиксе по каналам трафика.
Цена и сроки?
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