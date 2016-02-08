Настройка рекламной кампании для Гугл Адвордс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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1. Сбор поисковых запросов и списков минус-слов. 

2. Создание структуры аккаунта Эдвордс – разбивка поисковых запросов на отдельные компании, группы объявлений. 

3. Настройка аккаунта (расписание показов, таргентинг, бюджет и т.д.) 

4. Подготовка текстов объявлений для Эдвордс. 

5. Настройка расширений к объявлениям (адрес, телефон, дополнительные ссылки, уточнения) 

6. Подготовка компании по ремаркетингу  

7. Создаются списки ремаркетинга под каждую услугу/продукт. 

8. Создание рекламных компаний в контекстной медийной сети   

9. Проверяется наличие кода гугл аналитикс. 

10. Проводится настройка связей гугл аналитикс с гугл эдвордс (импорт данных между инструментами). 

11. В аналитиксе настраиваются цели для отслеживания конверсий на сайте. 

12. Настраиваются представления в аналитиксе по каналам трафика. 

Цена и сроки?

9 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

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