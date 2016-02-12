Необходимо грамотно настроить и запустить контекст гугла, тематика фильтры для воды. Четко отобрать минус-слова, сделать максимально коммерческие ключи, оптимально настроить время и регион показов рекламы! Бюджет более 5000/мес
Создание и продвижение лендингов
- создание лендингов
- настройка РК (Яндекс.Директ, Бегун)
- генерация лидов
- email маркетинг
- веб-аналитика, А/В тестирование, анализ конвертабельности
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама28 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать рекламную компанию сервиса для США и Европы. Приоритет - контекстная реклама, а именно: подбор ключей + написание объявлений для Google Adwords + прохождение модерации + настройка на нашем аккаунте. Рассмотрим также другие варианты продвижения.Завершен9 лет назад
Требуется настройка контекста, возможно длительное сотрудничество. Месячный бюджет от 600,000 руб. Подробности вышлем претендентам.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, требуется помощт в настройке ретарегтинга. От вас требуется : полное создание ретаргетинг компаний. (ящики, доступы, аккунты - будут мои) Размещать счетчики на своем сайте буду сам, те что вы дадите. ...Завершен9 лет назад
- $62
настроить кампанию на 1000 запросов(всего- все 3 тематики) все по правилам - 1 запрос = 1 объявление с использованием utm меток быстрых ссылок, заполненной карточки контактов тематики: картинг центр, корпоративы в ...Закрыт9 лет назад
Дизайнер есть. Нужно помочь разработать концепцию e-mail рассылок. Что будет в содержании, как часто будут выходить и так далее. У нас интернет-магазин дизайнерской мебели. Все необходимые цифры по текущим рассылкам предоставлю. Нужно их проанализировать и ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Сбор поисковых запросов и списков минус-слов. 2. Создание структуры аккаунта Эдвордс – разбивка поисковых запросов на отдельные компании, группы объявлений. 3. Настройка аккаунта (расписание показов, таргентинг, бюджет и т.д.) 4. Подготовка ...Закрыт9 лет назад
- $50
Необходимо настроить контекстную рекламу + ретаргетинг в Google и Yandex для сайта выставки недвижимости http://propertyworkshop.com.ua/ с 15.02.2016 по 05.03.2016 (З недели больше не нужно так как выставка заканчивается 5 марта). Бюджет ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Ищем подрядчика для настройки и ежемесячной оптимизации РК в Google. Сайт: www.okkocapital.com География: Киев, через несколько месяцев - вся Украина. Количество ключевых слов: около 30. Бюджет на клики небольшой ...Закрыт9 лет назад
Тематика авто-детали 9 марок ЛендингЗакрыт9 лет назад