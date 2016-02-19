Помощь в настройке ретаргетинга (гугл,яндекс директ, вк,фб)

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Завершен5 заявок174 просмотра

Здравствуйте,  требуется помощт в настройке ретарегтинга.

От вас требуется : полное создание ретаргетинг компаний. (ящики, доступы, аккунты - будут мои)

Размещать счетчики на своем сайте буду сам, те что вы дадите.

Предлагайте свою цену. выберу лучше предложение по цене.

Оплата : Безопасная сделка или после выполненной работы.

9 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
9 лет назад
$17
1 день
Вячеслав приятный человек, все объяснил по скайпу и помог настроить рекламную компанию.
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
9 лет назад
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