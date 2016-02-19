Помощь в настройке ретаргетинга (гугл,яндекс директ, вк,фб)

Здравствуйте, требуется помощт в настройке ретарегтинга.

От вас требуется : полное создание ретаргетинг компаний. (ящики, доступы, аккунты - будут мои)

Размещать счетчики на своем сайте буду сам, те что вы дадите.

Предлагайте свою цену. выберу лучше предложение по цене.

Оплата : Безопасная сделка или после выполненной работы.