Требуется талантливый Директолог .

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Закрыт14 заявок162 просмотра

Требуется талантливый Директолог .

Задача настроить Рекламу в Яндекс Директ на поиске + РСЯ по 1 региону.

по схеме: 1 ключь – 1 заголовок – 1 объявление

в компании должно быть не менее 1000 обьявлений (Вч+Нч)

Срок до 7 дней

бюджет 3000-5000 руб.

9 лет назад
Clonik2323
Матвей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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