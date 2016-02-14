Необходимо грамотно настроить и запустить контекст гугла, тематика фильтры для воды. Четко отобрать минус-слова, сделать максимально коммерческие ключи, оптимально настроить время и регион показов рекламы! Бюджет более 5000/мес
Требуется талантливый Емаил маркетолог.
Требуется талантливый Емаил маркетолог.
Разработка стратегии / Выявление и подбор контактов целевой аудитории / Составление и рассылка писем / отслеживание конверсии .Оплата договорная.
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