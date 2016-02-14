Требуется талантливый Емаил маркетолог.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка105 просмотров

Требуется талантливый Емаил маркетолог.

Разработка стратегии / Выявление и подбор контактов целевой аудитории / Составление и рассылка писем / отслеживание конверсии .Оплата договорная.

9 лет назад
Clonik2323
Матвей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров