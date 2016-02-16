Настройка таргета и ретаргетинга для связки лендингов

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки174 просмотра

Подобрать аудиторию и настроить таргетированную рекламу и ретаргетинг в ВКонтакте, МайТаргет, Фейсбук. 

konsalting.media-plant.ru

konsalting2.media-plant.ru

kim.media-plant.ru

Требуемые показатели:

Портреты ЦА 

1. Владельцы интернет-магазинов 

Найти все сообщества для владельцев интернет-магазинов 

Клик: до 10 руб. 

Трафик: 1000 переходов 

CTR объявлений: 0,045% 

2. Владельцы/Собственники малого и среднего бизнеса 

Сообщества + набор таргетингов 

Клик: до 10 руб. 

Трафик: 1000 переходов 

CTR объявлений: 0,045% 

3. Директора 

Сообщества + набор таргетингов 

3.1. Интересы: Бизнес, малый бизнес 

3.2. Интересы: B2B маркетинг и реклама, PR, интернет 

Клик: до 7 руб. 

Трафик: 500 переходов 

CTR объявлений: 0,045% 

4. Руководители отделов маркетинга 

Сообщества + набор таргетингов 

4.1. Интересы: Бизнес, малый бизнес 

4.2. Интересы: B2B маркетинг и реклама, PR, интернет 

Клик: до 7 руб. 

Трафик: 500 переходов 

CTR объявлений: 0,045%. 

Ваши вопросы? Ценовой диапазон готовы обсудить исходя из ваших предложений.

9 лет назад
V_Chvoro
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров