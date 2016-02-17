Написать заголовки с готового списка ключей для Директа

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок224 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры! 

Есть список ключей около 4000 штук. 

Нужно написать заголовки для поисковой кампании в Яндекс Директ в формате 1 ключ – 1 заголовок. 

Должно быть максимальное вхождение ключевого запроса в заголовок. Когда это невозможно или неуместно – вхождение основной смысловой части ключевого запроса (с измененными падежами, числами и окончаниями когда это нужно, если стоит выбор либо более точное вхождение либо более логичная фраза по смыслу, то выбирайте второе) 

Если запрос короткий – нужно будет добавить слово или фразу в конец или в начало заголовка (куда больше подходит по смыслу). Добавки предоставлю. 

В итоге хочу получить готовый список заголовков удобный для восприятия человеком (изменены окончания где это нужно и сразу понятен смысл фразы) 

Ищу ответственного и внимательного исполнителя, который будет готов внимательно проработать все ключи и перепроверить свою работу перед отправкой на наличие косяков. 

Работаем поэтапно – сначала отправляете 100 ключей, я их проверяю, пишу комментарии. Вы их исправляете и делаете еще 200 с учетом тех замечаний по первым 100 ключам и отправляете на проверку. Если все ок, то делаете остальное. 

Срок – 1 день. 

Бюджет предлагайте.

9 лет назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров