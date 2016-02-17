Написать заголовки с готового списка ключей для Директа

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть список ключей около 4000 штук.

Нужно написать заголовки для поисковой кампании в Яндекс Директ в формате 1 ключ – 1 заголовок.

Должно быть максимальное вхождение ключевого запроса в заголовок. Когда это невозможно или неуместно – вхождение основной смысловой части ключевого запроса (с измененными падежами, числами и окончаниями когда это нужно, если стоит выбор либо более точное вхождение либо более логичная фраза по смыслу, то выбирайте второе)

Если запрос короткий – нужно будет добавить слово или фразу в конец или в начало заголовка (куда больше подходит по смыслу). Добавки предоставлю.

В итоге хочу получить готовый список заголовков удобный для восприятия человеком (изменены окончания где это нужно и сразу понятен смысл фразы)

Ищу ответственного и внимательного исполнителя, который будет готов внимательно проработать все ключи и перепроверить свою работу перед отправкой на наличие косяков.

Работаем поэтапно – сначала отправляете 100 ключей, я их проверяю, пишу комментарии. Вы их исправляете и делаете еще 200 с учетом тех замечаний по первым 100 ключам и отправляете на проверку. Если все ок, то делаете остальное.

Срок – 1 день.

Бюджет предлагайте.