Добрый день! на основе готового материала шаблонизировать кампании по другим городам
Написать заголовки с готового списка ключей для Директа
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Есть список ключей около 4000 штук.
Нужно написать заголовки для поисковой кампании в Яндекс Директ в формате 1 ключ – 1 заголовок.
Должно быть максимальное вхождение ключевого запроса в заголовок. Когда это невозможно или неуместно – вхождение основной смысловой части ключевого запроса (с измененными падежами, числами и окончаниями когда это нужно, если стоит выбор либо более точное вхождение либо более логичная фраза по смыслу, то выбирайте второе)
Если запрос короткий – нужно будет добавить слово или фразу в конец или в начало заголовка (куда больше подходит по смыслу). Добавки предоставлю.
В итоге хочу получить готовый список заголовков удобный для восприятия человеком (изменены окончания где это нужно и сразу понятен смысл фразы)
Ищу ответственного и внимательного исполнителя, который будет готов внимательно проработать все ключи и перепроверить свою работу перед отправкой на наличие косяков.
Работаем поэтапно – сначала отправляете 100 ключей, я их проверяю, пишу комментарии. Вы их исправляете и делаете еще 200 с учетом тех замечаний по первым 100 ключам и отправляете на проверку. Если все ок, то делаете остальное.
Срок – 1 день.
Бюджет предлагайте.
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