evgeni13

Евгений Лебедев evgeni13

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собирать семантическое ядро

    Собирать семантическое ядро Наш продукт или услугу могут покупать не только по прямому запросу Парсить в глубь и в ширину Перекрещивать семантическое ядро и получаем максимально количество запросов. Получаем частотность всех запросов. Создать искусственную семантику.

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайтинг и корректировка товарных позиций

    Здравствуйте Коллеги, Требуется рерайтер, разбирающийся в темах,  отопительное оборудование, котельное оборудование. В интернет магазин необходимо написать 15  статей. на 2000 знаков. Статьи  на темы:  о котлах,  как выбрать,  разновидностей котлов,    Газовые котлы Твердотопливные котлы Пиролизные котлы Электрические котлы Газово-дизельные котлы Водонагреватели к котлам, Статья о нашей фирме ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется настройка контекстной рекламы

    Добрый день, коллеги.. Регион и Ваше местонахождения не важен. Работа УДАЛЕННАЯ, главное чтобы Вы были на связи, мобильно реагировали на ухудшения трафика и во время вносили корректировки. Не интересует работа с агентствами, посредниками и тд. Принимаются предложения только ...

    Рекламная кампания
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
BabuinFreelance
Максим 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$200
10 баллов
8 лет назад
Требуется настройка контекстной рекламы
Очень хороший заказчик, знает, что хочет и во время оплачивает) Будем работать)
Мы сработаемся ;)
Ответный отзыв