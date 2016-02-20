Собирать семантическое ядро Наш продукт или услугу могут покупать не только по прямому запросу Парсить в глубь и в ширину Перекрещивать семантическое ядро и получаем максимально количество запросов. Получаем частотность всех запросов. Создать искусственную семантику.
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$200
выплачено фрилансерам
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- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Коллеги, Требуется рерайтер, разбирающийся в темах, отопительное оборудование, котельное оборудование. В интернет магазин необходимо написать 15 статей. на 2000 знаков. Статьи на темы: о котлах, как выбрать, разновидностей котлов, Газовые котлы Твердотопливные котлы Пиролизные котлы Электрические котлы Газово-дизельные котлы Водонагреватели к котлам, Статья о нашей фирме ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, коллеги.. Регион и Ваше местонахождения не важен. Работа УДАЛЕННАЯ, главное чтобы Вы были на связи, мобильно реагировали на ухудшения трафика и во время вносили корректировки. Не интересует работа с агентствами, посредниками и тд. Принимаются предложения только ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
8 лет назад
Очень хороший заказчик, знает, что хочет и во время оплачивает) Будем работать)
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