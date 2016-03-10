Настройка контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок230 просмотров

Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директе и Google Ad Words для лендинга по продаже бань-бочек

http://рф.круглый-пар.рф

9 лет назад
agkosov
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

praburu
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$200
7 дней
Работа была выполнена очень оперативно, и результат не заставил себя долго ждать. Количество посещений сайта компании по продаже бань-бочек выросло в 6 раз! И за 2 недели мы собрали 12 заказов. Для "мёртвого" сезона замечательный показатель. Очень рекомендую обращаться к этому человеку по вопросам контекстной рекламы.
Ответственный заказчик, задача поставлена четко, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

praburu
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад