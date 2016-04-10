Помощь в настройке AdSense

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Завершен1 заявка162 просмотра

Не получается настроить AdSense.

Нужна помощь в настройке

Вот скрин. Ответ от Google: https://monosnap.com/file/bxShcbizK3hsCSwuTGo0XYtSxzeemI

Жду вашу помощь!

9 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Ekiz68
Кирилл 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Ekiz68
Кирилл 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад