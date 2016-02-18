Добрый день! на основе готового материала шаблонизировать кампании по другим городам
Настроить контекстную рекламу (Директ,Эдвордс)
Настроить кампанию на сайт http://balnet.ru/.
Собрать ключи . настроить через личные аккаунты .
Заявки фрилансеров
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