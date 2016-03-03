Настроить РК до 100 ключей в Adwords

Добрый день!

Есть задача сделать сегодня до вечера РК на лендинг по базовым ключам.

Бюджет на настройку, к сожалению, именно такой, какой указан. С меня - детальный отзыв по вашей работе и рекомендация коллегам, если всё качественно сделаете.

В дальнейшем нужно будет расширять эту рекламную кампанию.