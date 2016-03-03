Настроить РК до 100 ключей в Adwords

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок223 просмотра

Добрый день!

Есть задача сделать сегодня до вечера РК на лендинг по базовым ключам.

Бюджет на настройку, к сожалению, именно такой, какой указан. С меня - детальный отзыв по вашей работе и рекомендация коллегам, если всё качественно сделаете.

В дальнейшем нужно будет расширять эту рекламную кампанию.

Google Ads
9 лет назад
leadguru
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
9 лет назад
$7
1 день
Алексей настроил РК в Adwords максимально оперативно. Ключи подобрал релевантные, и быстро загрузил объявления в аккаунт. Рекомендую как порядочного исполнителя.
Александр что радует так это постоянно на связи, оперативно отвечает, быстро оплатил, вместе согласовали задание и быстро завершили. Рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
9 лет назад