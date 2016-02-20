Не получается настроить AdSense. Нужна помощь в настройке Вот скрин. Ответ от Google: https://monosnap.com/file/bxShcbizK3hsCSwuTGo0XYtSxzeemI Жду вашу помощь!
Настройка яндекс директа - ретаргетинг
Настройка яндекс директа для сайта b-tur.by . Объявления ретаргентинга по направлениям стран отдыха - Болгария, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка
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