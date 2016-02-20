Реклама для Лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт16 заявок168 просмотров

Нужно сделать рекламу в интернете для привлечения покупателей и разместить ее, продвигать не нужно, только реклама.

Интересует цена и сроки, предоставите ли отчет о работе? Желательно чтобы были примеры выполнения похожих заданий.

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9 лет назад
guest_14559321776275
9 лет в сервисе
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9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров