Реклама для Лендинга

Нужно сделать рекламу в интернете для привлечения покупателей и разместить ее, продвигать не нужно, только реклама.

Интересует цена и сроки, предоставите ли отчет о работе? Желательно чтобы были примеры выполнения похожих заданий.

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