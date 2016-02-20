Требуется сделать pr-кампанию

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок160 просмотров

Туристическому сайту требуется сделать комплексную PR кампанию.

Интересует предложение и за сколько вы его готовы осуществить.

9 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров