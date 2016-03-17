О себе: занимаюсь арбитражем трафика для популярных интернет-магазинов (электроника, одежда, детские товары) с помощью контекстной рекламы уже более 3 лет, иногда не хватает времени, поэтому ищу себе помощника. Обязанности: 1. умение создавать и ...
Требуется оптимизация РК в Директе на поиске и создание РСЯ
Добрый день, доработать тексты объявлений (всего 1250) и оптимизировать расходы Всего. Создание кампании в РСЯ
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