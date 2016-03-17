Требуется оптимизация РК в Директе на поиске и создание РСЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен14 заявок258 просмотров

Добрый день, доработать тексты объявлений (всего 1250) и оптимизировать расходы Всего. Создание кампании в РСЯ

9 лет назад
seo-bisness
Руслан 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kamusheva
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$75
5 дней
Юлия, и как исполнитель очень ответственно подошла к работе. Постоянно уточняла детали, объяснила тонкости. Проставила utm, настроила сервис "Целевых звонков", сделала ремаркетинг. Объявления составила очень привлекательные. Прошло 3 недели, продажи в интернет-магазине многократно возросли. Спасибо большое, Юлечка!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, быстрая оплата работы. Приятно общаться и вести дела!

Заявки фрилансеров

kamusheva
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад