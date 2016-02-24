Составить ЦА исходя из данных аналитики за 1 год ... прикрепляю файлы с данными ... всю нужную или не достающую информацию предоставлю.
Заработать на сайте 3$ (или эквивалент по курсу ЦБ) за 2 дня
Есть сайт по курению (как бросить курить). На сайте 24 страницы,траффика 0.
Нужно заработать 3$ (или эквивалент по курсу ЦБ) Оформленые завки на лиды тоже считаются.
Можно использовать любые способы заработка и привлечения траффика (кроме спама и чёрных)
В данной тематике есть партнерки, есть контекст от гугла (Google Adsense).
Самому нельзя скликать или покупать по партнерке на сайте, всё должно быть честно.
Приоритет тому кто готов сделать всё оперативно. Предполагаемая схема:
1.Размещение рекламы (контекст+офферы)--Привлечение траффика--подсчет заработанных соедств.Замороженные (холдированые) средства тожу учитываются.
Оперативно дам доступ к сайту, партнеркам и дам код Адсенс.
На выполнение 48 часов.
Заявки фрилансеров
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