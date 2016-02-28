Нужен исполнитель, кто может провести диагностику сайта перед добавлением в рекламную партнерку Яндекса. На сайт добавлена реклама от Адсенс. Пробовал добавиться в сеть Яндекса и отклоняют повторно без объяснения причин. Поэтому нужна такая диагностика с ...
Составить ЦА исходя из данных аналитики за год
Составить ЦА исходя из данных аналитики за 1 год ... прикрепляю файлы с данными ... всю нужную или не достающую информацию предоставлю.
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