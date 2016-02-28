Составить ЦА исходя из данных аналитики за год

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Завершен2 заявки518 просмотров

Составить ЦА исходя из данных аналитики за 1 год ... прикрепляю файлы с данными ... всю нужную или не достающую информацию предоставлю.  

9 лет назад
Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

malish2013
45 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
Хочу сказать Вам огромное спасибо Татьяна, за отлично выполненную работу. Данный список ЦА поможет мне оптимизировать работу моего сайта, определившись наконец с моей целевой аудиторией. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество с Вами. Искренне желаю вам успехов, в частности на сайте Веблансер. Рекомендую вас всем заказчикам, как ответственного и грамотного исполнителя.
Здравствуйте, Геворг. Спасибо за оказанное доверие. Буду рекомендовать вас как добропорядочного заказчика и исполнителя как в одиночной работе, так и в проектных заказах. Желаю вам больших успехов в профессиональной деятельности.

Заявки фрилансеров

malish2013
45 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад