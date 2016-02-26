Тонкая настройка Гугланалитикса на сайте

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Требуется специалист для тонкой настройки аналитикса на сайте. От грамотного размещения кодов отслеживания, удаления дублей адресов и пр. Включая ремаркетинг, тонкую настройку отслеживания социальных кнопок и пр. Сайт небольшой, система самописная. Сейчас аналитикс работает, требуется именно тонкая настройка + адсенс и пр. поиск. Большая просьба - только Киев (требуется приезд в офис заказчика).

9 лет назад
olegerma
48 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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