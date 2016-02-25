Настроить рекламный проект в яндексе и гугле

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок175 просмотров

Произвести оптимальную настройку рекламной компании Яндекс Директ и Google AdWords. обязательное требование в сервисе более 3-х лет, наличие положительных отзывов, нужны только прямые исполнители

Google Ads
9 лет назад
avtokrat
Евгений 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров