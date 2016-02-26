Рекламная кампания сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок192 просмотра

Нужно организовать и проводить рекламную компанию регионального сайта закупок.

Подробности в приложенном файле.

В предложениях указывайте примерный бюджет рекламы и количество посетителей сайта (ежемесячно).

9 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров