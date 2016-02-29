Нужно настроить контекст.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок198 просмотров

Здравствуйте, нужно настроить контекст на сайт. Кто сможет взяться пишите в скайп.

Запросы есть, нужно написать объявления, настроить рекламную компанию и оптимизировать ее.

9 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров