Нужно проставить ссылки на ключевые запросы в файле - например, запрос "Купить букет ирисов!" к нему нужно проставить ссылку с сайта на раздел Букеты с ирисами. Работать нужно в эксель файле. Ссылки проставлять сразу по ...
Нужно настроить контекст.
Здравствуйте, нужно настроить контекст на сайт. Кто сможет взяться пишите в скайп.
Запросы есть, нужно написать объявления, настроить рекламную компанию и оптимизировать ее.
Заявки фрилансеров
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