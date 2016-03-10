Нужно проставить ссылки на ключевые запросы в файле - например, запрос "Купить букет ирисов!" к нему нужно проставить ссылку с сайта на раздел Букеты с ирисами. Работать нужно в эксель файле. Ссылки проставлять сразу по двум сайтам (оба сайта цветов - делаем универсальные контекстные кампании сразу на оба сайта)

где-то можно будут вручную ссылки править - там где есть соответствующий раздел каталога (http://.../catalog/irisy/). а на какие-то запросы нужно будет генерить страничку поиска на сайте

на втором сайте ссылки на разделы вида http://.../rubric/27_irisy?page=1

Объем работы большой - несколько файлов по 500-600 кл.запросов, на все нужно проставить по две ссылки

возможно разделение объема между несколькими исполнителями