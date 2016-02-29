Настройка рекламных компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок209 просмотров

Доброго дня.

Задачи стоят следующие:

1. Настроить Yandex Direct

2. Настроить Google AdWords

Настроить Ремаркетинг и динамический ремаркетинг

Нужно отслеживать конвенрсию по объявлениям и фильтровать их..убирая неликвидные добавляя новые объявления.

Важный момент: Мы работаем строго под своим Акк

Рекламируемый ресурс: 1kranik.ru

Google Ads
9 лет назад
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров