Аудит рекламных кампаний в Яндекс.Директ

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Завершен9 заявок214 просмотров

Нужно проанализировать РК в директе и сформировать предложения по улучшению их эффективности. Предложить способы увеличения конверсионного трафика из других источников. Жду оригинальности и креативности, предложения вроде "увеличить ставку" мне не нужны. Сайт bestmebelshop.ru

9 лет назад
outok2005
Дмитрий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

jkalashnik
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
3 дня
Все понравилось, я сам программист, поэтому смогу отличить профессионала. Сроки соблюдены, все было готово в тот же день, как и договаривались. Все вопросы решались очень быстро, всегда был онлайн в скайпе. Рекламную кампанию отдал на дальнейшее сопровождение Евгению.
Грамотный и адекватный заказчик. Оплата в срок. На вопросы реагирует быстро и в любое время. Всё понравилось

Заявки фрилансеров

jkalashnik
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад