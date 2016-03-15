jkalashnik

Евгений Калашник jkalashnik

 
34 годаУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Нужен Adwords или Директ? -Вам ко мне. Заходите!

Здравствуйте!

Спасибо, что посетили мою анкету

В чем у меня есть опыт и чем могу быть полезен вам:

  • Настройка и ведение контекстной рекламы Google AdWords и Яндекс Директ
  • Настройка систем аналитики для проекта, разработка отчетности
  • SEO-оптимизация. Делают партнеры - я выступаю менеджером
  • Создание лендингов и сайтов под ключ. Делают партнеры - я выступаю менеджером. Есть как бюджетные так и премиальные варианты
Формат работы по контекстной рекламе:

  • Ознакомление с сайтом и краткая история проекта от Вас
  • Узнаю какие проблемы сейчас есть у проекта и какие пути решения вы видите
  • Аудит сайта и рекламных кампаний (если есть)
  • Определение желаемых KPI и стартового бюджета по проекту
  • Сбор и утверждение семантического ядра
  • Создание и утверждение рекламных кампаний
  • Настройка аналитики:
  • ﻿﻿Минимум. Аналитикс
  • ﻿ ﻿Оптимально. Аналитикс + статический коллтрекинг
  • ﻿﻿Идеально. Аналитикс + динамический коллтрекинг
  • ﻿﻿Божественно. Аналитикс + динамический коллтрекинг + CRM
  • Запуск кампаний
  • Отчетность
  • Постоянная оптимизация по результатам работы кампаний
Вы:

  • Покупаете хорошего специалиста нацеленного на результат и взаимовыгодное сотрудничество
  • Получаете партнёра компетенция которого не заканчивается на контекстной рекламе. Всегда можно проконсультироваться или спросить мнение по бизнесовым (и не только) вопросам
  • Уверены, что над вашим проектом работают. При таком формате я беру в работу небольшое количество проектов. На этапе запуска всегда только 1 проект
  • Должны быть готовы, что придется внедрять новые "фичи" на сайт и в бизнес. Если они ещё не внедрены
Я:

  • Не даю гарантии по результату. Их просто не существует. Это уловка для клиента - не более. Я гарантирую только качественное отношение к вашему проекту и отсутствие срывов дедлайнов
  • Не ухожу от ответственности. Если случился "косяк" по моей вине, то готов возместить финансовый ущерб
  • Не пропадаю со связи. В будни дни на связи 9-19. При форс-мажорах доступен всегда
  • Не делаю разовые мелкие задачи. Типа написать объявления, собрать семантику, проработать минуса, настроить цели, немного подправить кампании. Если работаю, то только со всем в комплексе
  • Не работаю за % от оборота или по СРА. Такой вариант возможен только при долгосрочном сотрудничестве после того известны реальные KPI и можно делать прогнозы
  • Не работаю за % от прибыли. На прибыль влияет много факторов, от компетенции менеджера до стоимости аренды офиса. Это ваш бизнес и прибыль вся ваша
  • Не работаю по пост-оплате. Если нет доверия на первом этапе, то дальше будет сложно работать вместе. 50% предоплата и работа закипела
  • Не работаю за отзыв и за наработку портфолио для биржи
Стоимость настройка и ведение контекстной рекламы:

Для сайта услуг или лендинга:

  • AdWords или Директ - от 5000 грн
  • AdWords и Директ - от 7500 грн
Для интернет-магазинов:

  • AdWords или Директ - от 15000 грн
  • AdWords и Директ - от 25000 грн
Для проектов с долгосрочным сотрудничеством аналитика настраивается бесплатно в рамках работ по проекту. Это обязательное условие, т.к. это необходимо обеим сторонам для понимания эффективности рекламы.

Всем профита!

Аудит сайтаСемантическое ядроGoogle AdsSEO-оптимизацияРекламная кампания
Отзывы заказчиков
outok2005
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Аудит рекламных кампаний в Яндекс.Директ
Все понравилось, я сам программист, поэтому смогу отличить профессионала. Сроки соблюдены, все было готово в тот же день, как и договаривались. Все вопросы решались очень быстро, всегда был онлайн в скайпе. Рекламную кампанию отдал на дальнейшее сопровождение Евгению.
Грамотный и адекватный заказчик. Оплата в срок. На вопросы реагирует быстро и в любое время. Всё понравилось
Ответный отзыв
Контекстная реклама
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
#75