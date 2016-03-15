Нужен Adwords или Директ? -Вам ко мне. Заходите!
Здравствуйте!
Спасибо, что посетили мою анкету
В чем у меня есть опыт и чем могу быть полезен вам:
- Настройка и ведение контекстной рекламы Google AdWords и Яндекс Директ
- Настройка систем аналитики для проекта, разработка отчетности
- SEO-оптимизация. Делают партнеры - я выступаю менеджером
- Создание лендингов и сайтов под ключ. Делают партнеры - я выступаю менеджером. Есть как бюджетные так и премиальные варианты
- Ознакомление с сайтом и краткая история проекта от Вас
- Узнаю какие проблемы сейчас есть у проекта и какие пути решения вы видите
- Аудит сайта и рекламных кампаний (если есть)
- Определение желаемых KPI и стартового бюджета по проекту
- Сбор и утверждение семантического ядра
- Создание и утверждение рекламных кампаний
- Настройка аналитики:
- Минимум. Аналитикс
- Оптимально. Аналитикс + статический коллтрекинг
- Идеально. Аналитикс + динамический коллтрекинг
- Божественно. Аналитикс + динамический коллтрекинг + CRM
- Запуск кампаний
- Отчетность
- Постоянная оптимизация по результатам работы кампаний
- Покупаете хорошего специалиста нацеленного на результат и взаимовыгодное сотрудничество
- Получаете партнёра компетенция которого не заканчивается на контекстной рекламе. Всегда можно проконсультироваться или спросить мнение по бизнесовым (и не только) вопросам
- Уверены, что над вашим проектом работают. При таком формате я беру в работу небольшое количество проектов. На этапе запуска всегда только 1 проект
- Должны быть готовы, что придется внедрять новые "фичи" на сайт и в бизнес. Если они ещё не внедрены
- Не даю гарантии по результату. Их просто не существует. Это уловка для клиента - не более. Я гарантирую только качественное отношение к вашему проекту и отсутствие срывов дедлайнов
- Не ухожу от ответственности. Если случился "косяк" по моей вине, то готов возместить финансовый ущерб
- Не пропадаю со связи. В будни дни на связи 9-19. При форс-мажорах доступен всегда
- Не делаю разовые мелкие задачи. Типа написать объявления, собрать семантику, проработать минуса, настроить цели, немного подправить кампании. Если работаю, то только со всем в комплексе
- Не работаю за % от оборота или по СРА. Такой вариант возможен только при долгосрочном сотрудничестве после того известны реальные KPI и можно делать прогнозы
- Не работаю за % от прибыли. На прибыль влияет много факторов, от компетенции менеджера до стоимости аренды офиса. Это ваш бизнес и прибыль вся ваша
- Не работаю по пост-оплате. Если нет доверия на первом этапе, то дальше будет сложно работать вместе. 50% предоплата и работа закипела
- Не работаю за отзыв и за наработку портфолио для биржи
Для сайта услуг или лендинга:
- AdWords или Директ - от 5000 грн
- AdWords и Директ - от 7500 грн
- AdWords или Директ - от 15000 грн
- AdWords и Директ - от 25000 грн
Всем профита!
Портфолио
- Интернет-магазин роботов-пылесосов291 просмотр
- Интернет-магазин электроники289 просмотров
- Интернет-магазин спортивного питания313 просмотров
- Сертификат Analytics256 просмотров
- Сертификат AdWords234 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Все понравилось, я сам программист, поэтому смогу отличить профессионала. Сроки соблюдены, все было готово в тот же день, как и договаривались. Все вопросы решались очень быстро, всегда был онлайн в скайпе. Рекламную кампанию отдал на дальнейшее сопровождение Евгению.
Ответный отзыв
Грамотный и адекватный заказчик. Оплата в срок. На вопросы реагирует быстро и в любое время. Всё понравилось
Контекстная реклама
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
#75