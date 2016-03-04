Настроить рекламную компания В Директе и AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок249 просмотров

Настроить товарные объявления (57 товаров) , Ремаркетинг и динамический ремаркетинг

Нужно отслеживать конверсию по объявлениям и фильтровать их, убирая неликвидные, добавляя новые объявления.

Рекламируемый ресурс: barlinek.spb.ru

Пишите пож-та Ваши цены по настройке компаний и стоимость поддержки

Google Ads
9 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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