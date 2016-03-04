Привет! Нужен ответственный директолог для длительного сотрудничества в множестве креативных и интересных проектов. От нас бонусы и плюшки за качество и сроки! Требования: -опыт настройки и ведения кампаний -качественная проработка: ...
Настроить рекламную компания В Директе и AdWords
Настроить товарные объявления (57 товаров) , Ремаркетинг и динамический ремаркетинг
Нужно отслеживать конверсию по объявлениям и фильтровать их, убирая неликвидные, добавляя новые объявления.
Рекламируемый ресурс: barlinek.spb.ru
Пишите пож-та Ваши цены по настройке компаний и стоимость поддержки
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