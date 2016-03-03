Настройка и ведение контекстной рекламы ЯД, гугле)

Привет!

Нужен ответственный директолог для длительного сотрудничества в множестве креативных и интересных проектов.

От нас бонусы и плюшки за качество и сроки!

Требования:

-опыт настройки и ведения кампаний

-качественная проработка:

--глубокий анализ портрета ЦА

--1 ключ - 1 объявление

--эхо и смежные запросы

-АБ тесты

-оптимизация ключевиков и площадок

-разумная цена (до 5 000р. за настройку (ЯД+Гугл, поиск+РСЯ) и до 2 000р. за ведение)

Присылайте лучшие кейсы, желательно До/После!