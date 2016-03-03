Рекомендации для одобрения заявки в Я.Каталог

Здравствуйте!

Необходима помощь человека, который уже сталкивался с модерацией проектов в Яндекс.Каталог на платной основе.

Нужны рекомендации для улучшения сайта, чтобы попасть в Яндекс.Каталог, грамотное составления заголовка и описания для формы подачи заявки.

Было уже 2 безрезультатные попытки со стандартной причиной отклонения:

- В настоящее время редакция не готова рекомендовать сайт пользователям Яндекс.Каталога.

Оплата по факту попадания в Я.Каталог