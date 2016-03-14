Настройка РК Яндекс Директ

$20
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Завершен4 заявки164 просмотра

Для раздела Мебель для спальни, сайта мебельной тематики необходимо настроить РК. На сайт интересует трафик стоимость клика которого не больше 0.03 юсд. гео таргетинг Украина киев)

На выходе должна быть настроена РК: 

собранной семантикой

минус словами

группами обьявлений использовать УТП, преимущества и т.д.

у обьявлений должен быть хороший цтр

временные настройки

геотаргетинг

ремаркетингом

корректировка ставок. 

связь с аналитикой

Cайт исполнителю в личку. 

Оплата по факту либо БС. 

Оплата за качественную настройку. 

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

grey_lg
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Очень старательно и ответственно подошел к проекту. Рекомендую, и буду обращаться сам.
Отличный заказчик. Понятное и четкое ТЗ, быстрые ответы на вопросы по ходу выполнения заказа. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

grey_lg
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад