Регион: Екатеринбург Сайт: www.uralosago.ru Интересует: 1. Сроки. 2. Цена. 3. Гарантии 4. Возможность аудита в дальнейшем с целью оптимизации. Жду Ваших предложений
Настройка РК Яндекс Директ
Для раздела Мебель для спальни, сайта мебельной тематики необходимо настроить РК. На сайт интересует трафик стоимость клика которого не больше 0.03 юсд. гео таргетинг Украина киев)
На выходе должна быть настроена РК:
собранной семантикой
минус словами
группами обьявлений использовать УТП, преимущества и т.д.
у обьявлений должен быть хороший цтр
временные настройки
геотаргетинг
ремаркетингом
корректировка ставок.
связь с аналитикой
Cайт исполнителю в личку.
Оплата по факту либо БС.
Оплата за качественную настройку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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