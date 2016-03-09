Настройка кампании на direct.yandex.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт11 заявок224 просмотра

Требуется исполнитель для настройки контекстной рекламной кампании для интернет-магазина женской одежды www.kislis.com на direct.yandex.ru

Регион - вся Россия.

Все категории товаров, представленные на сайте.

Жду предложения по объему и цене.

9 лет назад
os8
46 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров