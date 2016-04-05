Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords

Мы с Андреем очень перфекционистски подошли к подбору слов, охватив всевозможные слова, не включив ничего лишнего. Результат не заставил себя ждать, и сразу все стало ясно по заоблачному CTR и хорошей конверсии. Андрей мне понравился как заказчик. Прежде всего тем, что он знает чего хочет и умеет эту информацию корректно донести. В то же время прислушиваясь к советам исполнителя.