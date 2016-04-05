Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок247 просмотров

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords

Полагаю что будет около 2000 ключевых слов: Ключевые слова уже подобрал

Сайт http://macstyle.kiev.ua

Группы по брендам косметики:

Косметика MACcosmetics 

Косметика Urban Decay

Anastasia Beverly Hills - Косметика

Косметика Real Techniques- Кисти для макияжа

Косметика toofaced

Косметика tartecosmetics

Косметика Beautyblender

Косметика Tangle Angel

Косметика billion dollar brows

Косметика loraccosmetics

На Выходе хочу получить качественно настроенную контекстную рекламу.

Google Ads
9 лет назад
lokrus
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$170
5 дней
Заказал настройку рекламной компании для сайта косметики, работой доволен на все 100%. Получил много полезных советов. Советую как специалиста.
Мы с Андреем очень перфекционистски подошли к подбору слов, охватив всевозможные слова, не включив ничего лишнего. Результат не заставил себя ждать, и сразу все стало ясно по заоблачному CTR и хорошей конверсии. Андрей мне понравился как заказчик. Прежде всего тем, что он знает чего хочет и умеет эту информацию корректно донести. В то же время прислушиваясь к советам исполнителя.

Заявки фрилансеров

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад