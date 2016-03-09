Нужен человек,который настроит avito.context. Желателено, который имеет опыт работы именно с авито. Пишите скайп для связи с Вами.
Разместить РК на существующем аккаунте Яндекс директ
Необходимо разместить РК (предоставим) на уже существующем акаунте Яндекс директ, на котором были (или есть) иные РК в 2015 году.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется исполнитель для настройки контекстной рекламной кампании для интернет-магазина женской одежды www.kislis.com на direct.yandex.ru Регион - вся Россия. Все категории товаров, представленные на сайте. Жду предложения по объему и цене.Контекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть РК в Яндекс Директ, нужно перенести в Google Adwords.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно настроить яндекс-директ и гугл-адвордс. Тематика: калькулятор для сайта калькулятор на сайт У нас сервис по созданию калькуляторов на сайтКонтекстная реклама19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Для раздела Мебель для спальни, сайта мебельной тематики необходимо настроить РК. На сайт интересует трафик стоимость клика которого не больше 0.03 юсд. гео таргетинг Украина киев) На выходе должна быть настроена РК: ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Регион: Екатеринбург Сайт: www.uralosago.ru Интересует: 1. Сроки. 2. Цена. 3. Гарантии 4. Возможность аудита в дальнейшем с целью оптимизации. Жду Ваших предложенийКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт9 лет назад
Настроить товарные объявления (57 товаров) , Ремаркетинг и динамический ремаркетинг Нужно отслеживать конверсию по объявлениям и фильтровать их, убирая неликвидные, добавляя новые объявления. Рекламируемый ресурс: barlinek.spb.ru Пишите пож-та Ваши цены по ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет! Нужен ответственный директолог для длительного сотрудничества в множестве креативных и интересных проектов. От нас бонусы и плюшки за качество и сроки! Требования: -опыт настройки и ведения кампаний -качественная проработка: ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходима помощь человека, который уже сталкивался с модерацией проектов в Яндекс.Каталог на платной основе. Нужны рекомендации для улучшения сайта, чтобы попасть в Яндекс.Каталог, грамотное составления заголовка и описания для формы ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад