Дизайн макета наружной рекламмы (стелла)

$10
Наружная рекламаЗакрыт8 заявок283 просмотра
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Всем доброго времени суток!

Срочно требуется дизайн стеллы.

Дизайн не для печати, а просто картинка стеллы с дизайном клиента на ней.

Можно взять готовую картинку из интернета и доработатть её...

Оплата 10$

Что такое стелла и как она выглядит: http://strong-ltd.ru/informacionnye_stely

В нашем случае это не АЗС, а агропромышленная компания, которая продаёт трактора, и другое...

Поэтому, цифровых табло не будет!

В приложении ТЗ на разработку дизайна стелл

2 стеллы, одна 10 м., вторая 16 м. по высоте (полее подробное задание в ТЗ

Форма стеллы может быть плоская, может быть немного выпуклая

Верх может быть прямоугольный, либо с полукругом.

На верзу на оси поставить логотип клиента, который на практике будет вращаться (нужен дизайн с лого сверху и без него).

На выходе нужно несколько вариантов макетов (3-5 шт.) с незначительными отличиями - высота, плоская или выпуклая, сверзу с логотипом или без него...

10 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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