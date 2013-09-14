Дизайн макета наружной рекламмы (стелла)

Всем доброго времени суток!

Срочно требуется дизайн стеллы.

Дизайн не для печати, а просто картинка стеллы с дизайном клиента на ней.

Можно взять готовую картинку из интернета и доработатть её...

Оплата 10$

Что такое стелла и как она выглядит: http://strong-ltd.ru/informacionnye_stely

В нашем случае это не АЗС, а агропромышленная компания, которая продаёт трактора, и другое...

Поэтому, цифровых табло не будет!

В приложении ТЗ на разработку дизайна стелл

2 стеллы, одна 10 м., вторая 16 м. по высоте (полее подробное задание в ТЗ

Форма стеллы может быть плоская, может быть немного выпуклая

Верх может быть прямоугольный, либо с полукругом.

На верзу на оси поставить логотип клиента, который на практике будет вращаться (нужен дизайн с лого сверху и без него).

На выходе нужно несколько вариантов макетов (3-5 шт.) с незначительными отличиями - высота, плоская или выпуклая, сверзу с логотипом или без него...