Банер-растяжка

$70
Наружная рекламаЗавершен8 заявок1851 просмотр
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#1$50
#2$20

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо нарисовать горизонтальную растяжку-указатель для специализированного техцентра по обслуживанию мототехники.

На банере: Логотип, фирменное наименование (можно разбить и написать в строчку), «стрелка налево» 700м;

Текст: Ремонт, тюнинг, запчасти, хранение; мотоциклы, снегоходы, квадроциклы, лодки.

Размер: 1600см*100см

Растяжка будет смонтирована на ж/д виадуге.

10 лет назад
Active_Pro
Станислав 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
kudrilona
Илона 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
#2
lutik077
Елена 
46 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
#1
Чёткая работа, соответствующая техзаданию и фирменному стилю. Быстрые корректировки и качественная обратная связь. Спасибо за работу!
Понравилось участвовать в конкурсе четкое тех. задание, своевременная оплата. Станислав замечательный заказчик, который знает что хочет. Было легко воплощать его пожелания..
Заявки фрилансеров
kudrilona
Илона 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
#2
lutik077
Елена 
46 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
#1
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