Сделать прорисовку набросков

$10
Наружная рекламаЗавершен2 заявки174 просмотра
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Сделать прорисовку набросков , оформить красиво и акауратно всё в вектро это всё набросок который надо красиво и грамотно оформить графически в вектор в приложение структура

бюджет до 10$ сроки 1-2 дня

10 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Все было выполнено по ТЗ Проблем в работе не было Я очень доволен. буду обращаться Спасибо!
Хороший заказчик, приятен в общении, оплата своевременная, рекомендую.
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