Подготовка плакатов медицинской направленности

Для большого светодиодного экрана требуется картинка или серия. Тема: Автозапчасти. Задача: раскрутка сайта на этом экране. Но не просто сайта, а позиционирование сайта по продаже автозапчастей. Возможно мини-сюжет или комикс. Размер изображения медиафасада: 40 х ...