Подготовка плакатов медицинской направленности

Наружная рекламаЗавершен7 заявок201 просмотр
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Добрый день!

Необходимо подготовить несколько макетов для информационных плакатов медицинской направленности для мед. центра следующей тематики:

1. Строение позвоночника

2. Различные виды нарушения позвоночника (различные стадии искривления, протрузии, грыжи...)

3. Головной могз с нарушениями (инсульт, опухоль)

4. Суставы с нарушениями (разрывы...)

Размер плакатов: не менее А1

люди с медицинским образованием приветствуются...

10 лет назад
andreyyur
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Doc-ca
Бисен 
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$170
15 дней
Отлично выполнена работа. Разобралась в теме, нашла материал, все грамотно и красиво оформила.
Отличный заказчик! Все понятно и четко. Рекомендую.
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