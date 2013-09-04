Создание листовок

Добрый день! Необходимо подготовить несколько макетов для информационных плакатов медицинской направленности для мед. центра следующей тематики: 1. Строение позвоночника 2. Различные виды нарушения позвоночника (различные стадии искривления, протрузии, грыжи...) 3. Головной могз с нарушениями (инсульт, опухоль) 4. Суставы с ...
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