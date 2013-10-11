Рекламный баннер

$120
Наружная рекламаЗавершен12 заявок1527 просмотров
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#1$120

Нужно сделать рекламный баннер для компании, занимающейся электрооборудованием http://www.et-energy.ru/.

Требование к макету: размер баннера 1,7х12 м. Верстка в Coral 11 версия в кривых.

Во вложении логотип и фото места, где будет висеть баннер (в верхнем левом углу здания). Баннер должен перебивать рекламу, которая висит ниже.

Если нужна еще какая-то информация — пишите в личку

10 лет назад
jenek24
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Победитель конкурса
almaz555
48 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#1
Выиграл конкурс по разработке рекламного баннера. Внес все необходимые исправления быстро, макет сделал качественно со всеми требованиями.
Спасибо заказчику, сделка совершилась на высоком уровне, оплата своевременно, благодарен заказчику!
Заявки фрилансеров
almaz555
48 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#1
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