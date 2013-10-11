# 1 — $ 120

Нужно сделать рекламный баннер для компании, занимающейся электрооборудованием http://www.et-energy.ru/.

Требование к макету: размер баннера 1,7х12 м. Верстка в Coral 11 версия в кривых.

Во вложении логотип и фото места, где будет висеть баннер (в верхнем левом углу здания). Баннер должен перебивать рекламу, которая висит ниже.

Если нужна еще какая-то информация — пишите в личку