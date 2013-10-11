Привет всем!

- логотипы;

- полиграфия;

- наружная реклама;

- веб дизайн (psd формат);

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Связаться со мной вы можете через Weblancer, Gmail.

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ОПЛАТА

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1. Western Union, Золотая корона, Контакт, Мигом.

2. Карта Viza

P.S. Не предлагайте, пожалуйста, оплату PayPal.

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ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

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Сроки выполнения, строго по договору!

остальное Договоримся )

Остальную информацию, касающуюся цен на услуги можете уточнить через сообщения на Веблансере или на Gmail.

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СКИДКИ И БОНУСЫ

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Скидки для постоянных заказчиков.

С уважением,

Алмаз.

Выигранные конкурсы:

http://www.weblancer.net/contests/540607.html