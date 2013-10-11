Привет всем!
- логотипы;
- полиграфия;
- наружная реклама;
- веб дизайн (psd формат);
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Связаться со мной вы можете через Weblancer, Gmail.
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ОПЛАТА
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1. Western Union, Золотая корона, Контакт, Мигом.
2. Карта Viza
P.S. Не предлагайте, пожалуйста, оплату PayPal.
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ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
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Сроки выполнения, строго по договору!
остальное Договоримся )
Остальную информацию, касающуюся цен на услуги можете уточнить через сообщения на Веблансере или на Gmail.
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СКИДКИ И БОНУСЫ
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Скидки для постоянных заказчиков.
С уважением,
Алмаз.
Выигранные конкурсы:
Портфолио
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