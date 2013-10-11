almaz555

Алмаз Оморкулов almaz555

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
[email protected]

Привет всем!

- логотипы;

- полиграфия;

- наружная реклама;

- веб дизайн (psd формат);

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Связаться со мной вы можете через Weblancer, Gmail.

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ОПЛАТА

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1. Western Union, Золотая корона, Контакт, Мигом.

2. Карта Viza

P.S. Не предлагайте, пожалуйста, оплату PayPal.

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ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

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Сроки выполнения, строго по договору!

остальное Договоримся )

Остальную информацию, касающуюся цен на услуги можете уточнить через сообщения на Веблансере или на Gmail.

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СКИДКИ И БОНУСЫ

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Скидки для постоянных заказчиков.

С уважением,

Алмаз.

Выигранные конкурсы:

http://www.weblancer.net/contests/540607.html

Портфолио

Отзывы заказчиков

jenek24
44 года
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Рекламный баннер
Выиграл конкурс по разработке рекламного баннера. Внес все необходимые исправления быстро, макет сделал качественно со всеми требованиями.
Спасибо заказчику, сделка совершилась на высоком уровне, оплата своевременно, благодарен заказчику!
Ответный отзыв
Наружная реклама
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#130
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#2099
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4705