Дизайн банера

Требуется разработать дизайн баннера для детского магазина. Который будет висеть под вывеской самого магазина.

Нужна красивая читаемая надпись "Товары для любимых деток".

Дизайн в ярких детских тонах. Фон не должен быть голубым.

Три ребенка (младенец, ребенок 2-4 лет, ребенок 6-8 лет), которые играют в игрушки и красиво одеты.

Ну и на основном фоне добавить много мелких игрушек (соски, бутылочки, книжки, краски, игрушки, шапочку, обязательно радиоуправляемый вертолет и т.д.). Игрушки не должны повторяться.

Размер баннера будет 3540х2720 мм

В общем, нужен яркий, читаемый, красивый и запоминающийся баннер! Импровизация приветствуется.