Баннер на автобус

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт5 заявок233 просмотра

Уважаемые дизайнеры, помогите!

Нужно сделать баннер на автобус.

Все размеры есть в cdr, так же прилагаю макет баннера в JPEG, на который нужно ориентироваться.

Макет нужен в cdr, к понедельнику.

12 лет назад
svetlana_chudesn
Светлана 
33 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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