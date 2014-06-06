svetlana_chudesn

Светлана Чудесная svetlana_chudesn

 
32 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
web-дизайн

Разрабатываю удобный и современный web-дизайн для решения любых задач.

Схема работы:

Техническое задание — Предоплата 50% — Утверждение работы клиентом — Остаток оплаты — Все исходные материалы

График работы:

Пн-Пт 8:00- 16:00 (МСК)

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