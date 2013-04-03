Требуются рекламисты

Набор в рекламный отдел компании нового типа.

Происходит дополнительный набор сотрудников в Московскую компанию занимающуюся рекламной деятельностью. Первоначальные обязанности: поиск клиентов, холодные и теплые звонки, рассылка Коммерческих предложений потенциальным клиентам. На испытательном сроке - работа - удаленная. В дальнейшем - по желанию прошедших отбор.

В компании существуют подразделения со специализацией. Специализация происходит по результатам испытательного срока, при проявлении себя с хорошей стороны возможно его сокращение.

Испытательный срок 1-2 мес. в зависимости от претендуемой должности.

Требования:

Наличие интернета, микрофона (хэндсфри оптимально). Наличие возможности осуществления звонков без посторонних шумов: в тишине.

Любая страна проживания, главное четкое произношение, грамотная русская речь.

Возможно РБ, Украина, но Москва Подмосковье и др. города РФ предпочтительнее.

Всему обучим, стеснительность исключим набором заготовленных типовых фраз.

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, рост сотрудника и его саморазвитие как профессионала и человека.