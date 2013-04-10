Уважаемые дизайнеры, помогите! Нужно сделать баннер на автобус. Все размеры есть в cdr, так же прилагаю макет баннера в JPEG, на который нужно ориентироваться. Макет нужен в cdr, к понедельнику.
Макеты для печати в размер
1. Необходимо найти в сети интернет, и уменьшить в размер следующие макеты знаков безопасности.
http://www.znaki.com.ru/cat2.htm
W01
W18
W05
W17
W26
2. Сделать макет того, что в прикреплении.
3. На белом фоне, под размер, в рамке, нижеприведенные надписи.
Толуол
АЦЕТОН
БЕНЗИН ДЛЯ МЫТЬЯ
ГЕПТАН
ПРОПАНОЛ-2
Задание должно быть готово к 13.00 мск 08.04.13.
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В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.
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