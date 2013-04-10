Макеты для печати в размер

1. Необходимо найти в сети интернет, и уменьшить в размер следующие макеты знаков безопасности.

http://www.znaki.com.ru/cat2.htm

W01

W18

W05

W17

W26

2. Сделать макет того, что в прикреплении.

3. На белом фоне, под размер, в рамке, нижеприведенные надписи.

Толуол

АЦЕТОН

БЕНЗИН ДЛЯ МЫТЬЯ

ГЕПТАН

ПРОПАНОЛ-2

Задание должно быть готово к 13.00 мск 08.04.13.

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Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательно.

Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.