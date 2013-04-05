Макет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт5 заявок249 просмотров

Нужно на фото сделать велосипедную парковку а на ней табличку и логотип.лого есть.

надпись на табличку велопрокат синий фон белые буквы.

оплата 7$ больше не могу. надо срочсно. разместить это надо в левой части здания.

12 лет назад
avanes_1987
Малахов 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$6
1 день
До сих пор не оплатил проект!

Заявки фрилансеров

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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