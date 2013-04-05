Дизайн наружной рекламы окон

Требуется обыграть в единой стилевой композиции три окна, размерами около 186Х220, и продумать вариант дальнейшего заполнения пространства над ними или около для магазина цифровой техники "Цифровая Эра". В приложении размеры окон и внешний вид, логотипы и некоторые наработки фирменного стиля. Если удастся передать направление деятельности магазина в фирменном стиле, но на доступном простому обывателю уровне, то это дополнительный плюс.

Исполнение в CarelDRAW.

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