Требуется обыграть в единой стилевой композиции три окна, размерами около 186Х220, и продумать вариант дальнейшего заполнения пространства над ними или около для магазина цифровой техники "Цифровая Эра". В приложении размеры окон и внешний вид, ...
Разработка макета баннера
Необходимо разработать макет баннера задание в приложение от вас сроки и бюджет
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