Разработка дизайна для наружной рекламы (борд)

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен17 заявок284 просмотра

Нужна интересная креативная идея для макета. Клиент - клиника репродуктивной медицины (лечение бесплодия ) Надия. Сайт www.ivf.com.ua.

Проект: продвижение нового направления клиники - это кредитная программа "Ваша Надія" на лечение бесплодия совместно с Дельта банком.

Слоган: ВАША НАДІЯ - ЩЕ БЛИЖЧЕ

12 лет назад
lesya19691969
Леся 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$200
5 дней
Хорошая работа. Оперативно реагировала на пожелания. В итоге получился интересный и качественный макет.
Положительное сотрудничество - знает четко, что нужно сделать и к этому и шли. Оплата мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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